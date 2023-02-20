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البنك الأهلي يوفر قروضًا لإنشاء مزارع دواجن بحد أقصى 3 ملايين جنيه

كتب:

منة العشماوي
10:53 ص | الإثنين 20 فبراير 2023
البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري

أتاح البنك الأهلي المصري تسهيلات لبدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية والتجارية والزراعية، من بينها مشروع مزارع الدواجن الذي حاز اهتمام كثير من المواطنين وسط تساؤلات عن تفاصيل التمويل، من سعر الفائدة والمستندات والحد الأقصى.

وبحسب جدول برامج تمويل البنك لأهلي المصري لمزارع الدواجن، يتم التمويل بحد أقصى 85% من التكاليف الاستثمارية ودورة رأس المال العامل، والحد الأقصى 2 مليون جنيه، حال عدم توافر قوائم مالية و3 ملايين جنيه حال توافر قوائم مالية.

تمويل مزارع الدواجن

وبالنسبة لسعر العائد، فمبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة تقدم عائد 5% فقط، وفقا لجهاز تنمية المشروعات بحسب آخر تسعير، أما في حال الإقراض من موارد البنك الأهلي المصري المصرفي، يتم تطبيق سعر عائد سنوي متناقص.

المستندات المطلوبة لتمويل مزارع الدواجن

ويطلب البنك الأهلي المصري المستندات الأساسية لتمويل مزارع الدواجن وتتضمن «صورة بطاقة الرقم القومي السارية والبطاقة الضريبية، ويتم استكمال باقي المستندات بحسب طبيعة المشروع».

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بقلم منة العشماوي