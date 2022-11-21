سامي عبدالراضي: COP27 الأكبر من حيث المشاركة والنتائج في تاريخ مؤتمرات المناخ

قال سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ قمة المناخ COP27 تعد من أكبر مؤتمرات المناخ من حيث النتائج المهمة التي خرجت بها، وكذلك عدد المشاركين، إذ شارك في القمة 66 ألف شخص، وهو أكبر رقم للمشاركين في مؤتمر الأطراف في تاريخه، وحضر نحو 112 ملكا ورئيس دولة، ورؤساء حكومات من مختلف أنحاء العالم، وهو ما ولّد الزخم في المناقشات والتفاوضات التي نتج عنها مد أيام المؤتمر لوقتٍ إضافي، مؤكدًا أنّ النتيجة الأهم والأبرز كانت إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بعد 27 عامًا من المفاوضات والمطالبات.

مزايا عديدة بقانون الحكومة لمخالفات البناء

وأضاف عبدالراضي، في حوار مع الإعلامية آية جمال الدين، وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنّ قانون التصالح في مخالفة البناء الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب يتضمن العديد من المزايا أهمها تخفيف الأعباء من على كاهل المواطنين، إذ يتضمن حالات عديدة للتصالح، كما يتضمن حد أدنى 50 جنيها وحد أقصى 2500 جنيه للمتر، وخصم يصل لـ25% في حال السداد الفوري، فضلًا عن إتاحة ميزة السداد على مدار 7 سنوات، مشيرا إلى أنّ القانون تضمّن منع التصالح على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأراضي الخاضعة لقانون حماية النيل.

علاج 3 ملايين و700 ألف طفل بالمبادرة الرئاسية لضعف السمع

وأوضح مدير تحرير جريدة الوطن، أنّ المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع، بدأت في عام 2019، حيث تم إلى الآن فحص ما يقرب من 3 ملايين و700 ألف طفل، لافتًا إلى أنّ هذا الملف لم يكن يلقى الاهتمام بالفترات الماضية.

إشادة بجهود جهاز حماية المستهلك بضبط الأسعار

وأشار عبد الراضي إلى أن بعض التجار يستغلون الظروف الاقتصادية العالمية لزيادة أسعار السلع، مشيرًا إلى ضرورة ان تكون هناك تسعيرة إجبارية كتلك المستخدمة بالصيدليات وهو ما يجعل سعر الدواء موحد بجميع صيدليات الجمهورية، مشيدًا بجهود جهاز حماية المستهلك بالفترة الأخيرة في القيام بحملات وتوقيع غرامات قد تصل إلى مليوني جنيه، إذ إنّ دور الجهات الحكومية بالرقابة أمر مهم جدًا.