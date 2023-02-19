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مواعيد عرض فيلم صديقي الدب على القناة الوثائقية المصرية

كتب:

أحمد حسين صوان
11:56 م | الأحد 19 فبراير 2023
الوثائقية

الوثائقية

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة مواعيد عرض فيلم صديقي الدب على القناة الوثائقية المصرية، والتي انطلقت قبل قليل، بالسلام الجمهوري، وأعقبها عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية المتميزة، لعل أبرزها أدهم الشرقاوي.

مواعيد عرض فيلم صديقي الدب على القناة الوثائقية المصرية

وتأتي مواعيد عرض فيلم صديقي الدب على القناة الوثائقية المصرية، يوم الثلاثاء المُقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث يعد هو العرض الأول في الوطن العربي للفيلم الوثائقي السويسري، والذي حاز على جائزة أفضل موسيقى تصويرية من مهرجان نيويورك الدولي، وجائزة أخرى من مهرجان كندي.

تعرف على أحداث فيلم صديقي الدب

ويروي فيلم صديقي الدب، الذي سيُعرض على القناة الوثائقية المصرية، قصة صداقة غير متوقعة بين دب وإنسان، حيث يقوم المخرج السويسري برحلة استقصائية فريدة لاكتشاف هذا العالم الخاص بالدب.

يذكر أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كانت قد قررت في وقتٍ سابق، تعيين كل من الإعلامي أحمد الدريني، رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد، رئيسًا للقناة الوثائقية.

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.