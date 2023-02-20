«التموين»: توريد 3 ملايين و200 ألف طن قصب من المزارعين منذ بداية الموسم

تلقت وزارة التموين، تقريرا من شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، يفيد وصول نسب توريد محصول القصب من المزارعين إلى 3 ملايين و200 ألف طن قصب، وذلك منذ بدء الموسم نهاية ديسمبر الماضي وحتي 19 فبراير الجاري.

إنتاج 310 آلاف طن سكر

وأوضحت الوزارة، في بيان لها منذ قليل، أنّه تم إنتاج نحو 310 آلاف طن سكر من الكميات التي تم توريدها من المزارعين، وجاري تكريرها وتعبئتها وتوريدها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي ستقوم بطرحها في مخازن شركتي الجملة المصرية والعامة لتجارة الجملة بهدف توزيعها على المنافذ التموينية.

سعر توريد طن القصب

من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، إنّه تم رفع سعر توريد طن القصب الموسم الحالي بواقع 290 جنيها لتصل إلى 1100 جنيه مقابل 810 جنيهات بالموسم الماضي بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد، خاصة بعد ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والأسعار العالمية، مؤكدا أنّ هذه الأسعار تحقق توازن بين تكلفة الإنتاج وتحقيق ربح مجزِ للمزارعين.

مستحقات المزارعين

وأشار وزير التموين، إلى أنّ مستحقات المزارعين يتم سدادها خلال 15 يوما من التوريد، موضحا أنّ المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الثلاثة أشهر، وإنتاج مصر من السكر يصل إلى 90% من الاستهلاك، مشيرا إلى أنّ الاحتياطي سيرتفع خاصة مع استمرار عمليات توريد محصول القصب بالإضافة إلى بدء موسم حصاد بنجر السكر في فبراير المقبل.

من جانبه قال اللواء عصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، إنّه مستهدف استلام نحو 8 ملايين طن قصب خلال الموسم الحالي لإنتاج 850 ألف طن سكر.