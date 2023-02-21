الحكم على المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء بعد إحالة أوراقه للمفتي

تنطق محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، بالحكم على المتهم بقتل زوجته بعد إحالة أوراقه إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة الزاوية الحمراء.

ورود رأي مفتي الديار

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم 21 فبراير، للنطق بالحكم على المتهم بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبداللطيف وعادل أحمد حراجي، وأمانة سر رفاعي فهمي ويحيى عبدالرشيد.

وخضع المتهم إلى جلسة تحقيق مكثفة من قبل النيابة العامة، اعترف فيها تفصيليا بارتكابه لواقعة قتل زوجته المجني عليها بعد حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تطاول بالأيدي، وعلى إثرها تعدى عليها بالضرب، مسددا لها عدة طعنات نافذة بمناطق متفرقة من الجسد، أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالأوراق.

تفاصيل بلاغ بقتل زوجة على يد زوجها

البداية كانت بورود إشارة من أحد المستشفيات إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء، تفيد بوصول ربة منزل بها طعنات متفرقة في أنحاء جسدها «الرقبة والصدر والبطن»، ما أودى بحياتها أثناء محاولة إسعافها.

وبسؤال عدد من الشهود تبين أن زوج المجني عليها هو وراء قتلها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، والقبض على المتهم الذي اعترف تفصيليا بارتكابه جريمته بسبب وقوع مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تطاول بالأيدي بسبب خلافات مالية.

وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، ونسبت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وإحالته إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، والتي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.