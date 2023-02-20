عضو «شعبة الألبان»: عروض وتخفيضات على الجبن مع حلول رمضان

تشهد أسعار الجبن في الأسواق المصرية، استقرارًا في الفترة الحالية، خاصة أنها من المنتجات التي يكون عليها طلبًا بشكل كبير خلال فترة الدراسة، ومن السلع الأساسية في حياة المواطنين، ومن المتوقع الاستمرار في الاستقرار بحسب قول التجار وأعضاء الغرف التجارية.

وعن متوسط أسعار الجبن، بلغ كيلو الجبن الأبيض 86.14 جنيه، وكيلو الجبن الرومي 178.43 جنيه، وكيلو جبن بيضاء (ثلاجة) 80.68 جنيه، وكيلو جبن بيضاء (اسطنبولي) 87.39 جنيه، وبالنسبة لكيلو الشيدر يكون 139.75 جنيه، وذلك حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

الدراسة تساعد على انتعاش مبيعات الجبن

وذكر إبراهيم فوزي، عضو شعبة الألبان بالغرفة التجارية، في حديثه لـ الوطن»، أن هناك استقرارًا في أسعار الجبن والمبيعات التي تزداد في هذه الفترة تزامنًا مع الدراسة، ومن المتوقع الاستمرار في ذلك الفترة المقبلة مع حلول شهر رمضان.

استقرار أسعار الجبن

وأضاف «فوزي» أن الجبن من المنتجات التي يكون عليها عروض طوال الوقت في المتاجر الشهيرة والبقالة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك، كما يوفر معرض أهلا رمضان السلع بأسعار مميزة مما يساعد على استقرار الأسعار.