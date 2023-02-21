عرض المتهم بقتل شاب بسبب مشادة كلامية في الشروق على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين بسبب مشادة كلامية في الشروق على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الشروق إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذ حياته، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «حمدان م م»، 25 عاما، وبالفحص تبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قرارها بالتشريح لبيان سبب الوفاة.

التحريات

وكشفت التحريات بأن المجني عليه تشاجر مع شخص بسبب مشادة كلامية تطورت إلى قيام المتهم بتسديد طعنة نافذ أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.