محافظ القليوبية يتفقد المنطقتين الصناعيتين «الصفا» و«الشروق» بالخانكة

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الدولة تدعم توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين في إطار خطة الدولة لدعم قطاع الصناعة، والذي يعد العمود الفقري للنمو الاقتصادي.

وأوضح المحافظ أنه أجرى جولة لتفقد مشروع الـ30 مليون بيضة بمنطقة الخانكة، وذلك لمتابعة المشروع والاطمئنان على سير العمل به، في إطار حرص المحافظة على دعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة.

بيع البيض بأسعار مناسبة

ووجه المحافظ خلال الجولة بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة، إسهامًا من المشروع في رفع العبء عن كاهل مواطني المحافظة، موجهًا أيضًا بسرعة الانتهاء من إجراءات تشغيل مصنع الأعلاف للمساهمة في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الأعلاف لزيادة الإنتاجية، موجهًا بالمتابعة المستمرة للقطيع وتربية السلالات ذات الجودة العالية واستخدام أحدث الأساليب في تربية الدواجن.

التسهيل على المستثمرين وأصحاب المصانع

في السياق ذاته، تفقد محافظ القليوبية المبنى الإداري للمنطقتين الصناعيتين الصفا والشروق بعرب العليقات بالخانكة، موجها بالعمل على التسهيل على المستثمرين وأصحاب المصانع لتنفيذ مطالبهم ولدفع عجلة الإنتاج.

وخلال الجولة بالمبنى الإداري، ناقش المحافظ مع العاملين بالمبنى بعض المشكلات التي يقابلها المستثمرون، ومن أهمها زيادة الطاقة الكهربائية لبعض المصانع، والعمل على التيسير على المستثمرين للحصول على تلك الزيادة، بالإضافة إلى توفير الخدمات الإدارية الأساسية بالمنطقة، ومنها نقطة إطفاء ونقطة إسعاف، ومن طلبات مستثمري منطقة الصفا الصناعية إيجاد حلول لعدم توافر خدمات الاتصالات والغاز بالمنطقة، ووجه المحافظ، مدير إدارة المناطق الصناعية، بسرعة الانتهاء من المشكلة لخدمة المصانع بالمنطقة.

منطقة الصفا الصناعية

كما تفقد المحافظ نقطة الشرطة والتي تخدم منطقة الصفا الصناعية، حيث وجه بصيانة أعمدة الكهرباء أمام نقطة شرطة عرب العليقات، كما تفقد مبنى الإسعاف ووجه بإعادة تفعيل خدمة الإسعاف والحماية المدنية بالمنطقة.

وخلال الجولة تفقد «الهجان» منطقة 13,5 فدان، والجاري ضمها لمنطقة الصفا الصناعية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وذلك لتقديم كافة سبل الدعم لقطاع الصناعة.

وتقع منطقة الصفا الصناعية بمنطقة عرب العليقات بمدينة الخانكة على مساحة 142 فدانا، وبها مصانع مقامة على صناعات المسابك وتشكيل المعادن، إذ تحتوى على 59 مصنعا.

كما تفقد المحافظ منطقة 16 فدان بالشروق الصناعية والمزمع تخطيطها لتوفير عدد من الخدمات الإدارية بالمنطقة، فضلا عن توفير فرص استثمار جديدة للمشروعات الصناعية.

توفير فرص عمل للشباب

وأكد «الهجان» أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم لهم، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء القليوبية، مشيرا إلى أن القليوبية لا تدخر جهداً في مد جسور التواصل مع كافة المنشآت الصناعية والإنتاجية وتقديم كافة أوجه الدعم لتنميتها والارتقاء بجودة منتجاتها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.