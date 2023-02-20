رئيس «الأعلى للطرق الصوفية» يستقبل وفدًا أوزباكستانيًا

استقبل رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادي القصبي، وفدا من دولة أوزبكستان، يضم كلا من تيمور ميرزايف وزارة الثقافة والسياحة وعبد الرسول عبد القليلوف ورئيس جمعية المستثمرين السياحيين وسعد الله أحمدوف وخبير قانوني وأولوغبك عزاموف نائب وزير السياحة والثقافة.

علاقات قديمة وعميقة وتاريخية تجمع البلدين

وقال أحمد قنديل، المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية أحمد قنديل، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أكد أن لدينا علاقات قديمة وعميقة وتاريخية تربط بين مصر وأوزبكستان، موضحًا أن مصر كانت في مقدمة دول العالم اعترافا باستقلال أوزبكستان في 26 يناير عام 1991، وأيضا كانت من أوائل الدول التي افتتحت سفارتها في طشقند عام 1993، كما افتتحت أوزبكستان سفارتها في مصر عام 1994 واستمرت العلاقات الطيبة بين البلدين حتى توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان في بداية شهر سبتمبر 2018 استقبله خلالها الرئيس شوكت مير ضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، ووقع خلالها الرئيسان إحدى عشرة وثيقة تعاون بين البلدين، ثم تلا ذلك زيارة تاريخية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في أكتوبر 2018.

وأكد رئيس الأعلى للطرق الصوفية، أنه يود أن يسجل موقف تعيينه كسفير لدولة أوزبكستان بالقاهرة لدعم العلاقات بين البلدين، موضحا أنه تم التوافق على تنشيط جمعية الصداقة بين البلدين وسوف نسعى إلى تفعيلها قريبا.