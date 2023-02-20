العثور على جثة مُسن داخل مقابر الدويقة.. والتحريات: «مات من البرد»

تكثف الأجهزة بالقاهرة جهودها لكشف هوية جثة شخص عثر عليها في مقابر منطقة الدويقة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت سحب بصمات المتوفي وإرسالها لمصلحة الأمن العام لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لديها، وتصوير جثة المتوفي ونشر الصور في أقسام الشرطة في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين على الأقسام من المواطنين والعاملين بها، كما طبلت النيابة العامة فحص بلاغات التغيب في القاهرة الكبرى وخاصة تلك البلاغات الخاصة بالأشخاص في نفس الفئة العمرية للمتوفي.

بلاغ بالعثور على جثة شخص

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من أحد العاملين بمقابر الدويقة الجديدة يفيد بالعثور على جثة شخص في المقابر، وبالانتقال تبين العثور أن الجثة لشخص في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنه لا يحمل متعلقات تدل على هويته، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية في الجثة.

التحريات

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الواقعة، وأضافت التحريات بأن الشخص المتوفي متسول، ورجحت التحريات بأن تكون الوفاة ناتجة عن إصابته بالبرد نظرا لارتدائه ملابس خفيفة بالإضافة إلى كبر سنه، وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.