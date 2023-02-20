«الغرف التجارية»: استقرار أسعار التمور والتوابل ومواد العطارة قبل رمضان

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إنّ أسعار التمور والتوابل وجميع مواد العطارة مستقرة في السوق المحلي، تزامنا مع قرب دخول شهر رمضان المعظم، حيث تشهد الأسواق إقبالا على شراء السلع.

«توفيق»: إقبال على شراء التمور استعدادا لشهر رمضان

قال مجدي توفيق، إنّ الإقبال على شراء التمور جيد في الوقت الحالي، مع توافر جميع الأصناف بالسوق المحلي بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف توفيق لـ«الوطن»، أنّ أسعار التمور المحلية، تبدأ من 30 جنيها للكيلو التجزئة، وقد يصل سعر كيلو التمر المستورد إلى 200 جنيه.

سعر البلح الأسواني يبدأ من 20 جنيها للكيلو

وتابع أنّ سعر البلح الأسواني يبدأ من 20 جنيها للكيلو، ويتفاوت من صنف إلى آخر، ولكن لا يزيد عن 80 جنيها للكيلو لأجود الأصناف، موضحا أنّ أشهر أنواعه «البلح السكوتي» الشهير بأسماء الأعلام والفنانين والرؤساء والذي يختلف كل عام حسب أبرز أسماء ترددت خلال الموسم.

استقرار أسعار التوابل

وأضاف «توفيق»، أنّ أسعار التوابل مستقرة وهناك إقبال على شرائها استعدادا لموائد رمضان الشهيرة بأصنافها المتعددة، لافتا إلى أنّ «سعر كيلو الفلفل يباع بـ140 جنيها والكمون بـ180 جنيها والشطة بـ40 جنيها والكزبرة بـ70 جنيها واليانسون بـ80 جنيها».

أسعار الياميش لموسم رمضان 2023

وقال نائب رئيس الشعبة، إنّ أسعار الياميش للأصناف الجيدة بالسوق المحلي سجلت 400 جنيه لكيلو الفستق و270 جنيها للبندق واللوز، فيما يتراوح سعر كيلو المشمشية بين 350 إلى 400 جنيه والقراصيا بين 320 و350 جنيها.