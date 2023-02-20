المنازل المتحركة فكرة مبتكرة للسفر والرحلات.. آخرها تحويل طائرة «بوينج» إلى فيلا

انتشرت في الفترة الأخيرة فكرة تحويل وسائل المواصلات إلى منازل متحركة لاستخدامها في السفر والترحال بتكاليف أقل أو للتغلب على روتين المنازل السكنية العادية لا سيما في ظل الازدحام والأزمات السكانية، ومؤخرًا اشترى المطور «فيليكس ديمين»، طائرة بوينج 737 لا تعمل منذ عام 2021، وحولها إلى فيلا فاخرة تقع على قمة منحدر بالقرب من شاطئ «نيانج نيانج» في جزيرة بالى الإندونيسية.

تتكون فيلا «فيليكس ديمين» الطائرة من غرفتي نوم ومسبح وتقع على ارتفاع 150 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وستكون الفيلا الفاخرة، متاحة للإيجار بدءًا من أبريل المقبل، بـ7 آلاف دولار، وفقا لموقع «CNN عربية».

المطور اشترى الطائرة للاستخدام الشخصي وحولها لفيلا

اشترى «ديمين» طائرة خاصة للاستخدام الشخصي، وسرعان ما رأى إمكانيّة تحويلها إلى فيلا، وقال: «اعتقدت قبل شرائها، أنه من الممكن تحويلها إلى شيء فريد، وركزت على إنشاء فيلا»، وكانت الصعوبة هي إمكانية نقل الطائرة من موقعها في بالي إلى قمّة منحدر، وهو ما دفعه إلى تفكيكها وإعادة تركيبها مرة أخرى في الموقع التي تستقر به.

أزال «ديمين» غالبية محتويات الشاحنة لإكمال عملية تحويلها إلى فيلا، وبذل جهود كبيرة لتتماشى مع رؤيته، حيث تحتوي على غرفة معيشة وسرير يتحول لأريكة ومدخل زجاجي بالإضافة إلى غرفة نوم وخزانة ملابس، وخضعت الطائرة للعديد من اختبارات السلامة، إلا أن استقرارها في موقع خطير أثار الدهشة، لذا تم تركيب حاجز عند الصخور لأغراض السلامة.

تحويل شاحنة كوكا كولا إلى منزل متحرك

وإلى جانب طائرة «ديمن» قام زوجان من أستراليا بتحويل شاحنة «كوكا كولا قديمة» إلى منزل متنقل، ليعيشا حياتهما بالسفر والترحال، غير ملزمين بدفع إيجار، حيث يعيشون في هذه السيارة، التى اشتراها الزوجان باولي وكلارا، من نوع Isuzu 2005 بـ 17500عام 2021 واستغرق تحويلها إلى منزل «الأحلام» ما يقرب من 11 شهرا، بحسب «ديلي ميل البريطاني».

فتاة تحول سيارة موديل 2013 لمنزل

ودفع حب الحياة على الطرق المفتوحة، فتاة اسكتلندية إلى تحويل سيارة إلى فندق متحرك للسفر والاستماع بالحياة، فعندما وضعت القيود على السفر للخارج منذ عامين بسبب كورونا، كانت شركات السفر تبحث عن طرق بديلة، فقررت «ليا ويتفيلد» الإقامة في الكارافان، واشترت سيارة قديمة موديل 2013 لتحويلها لمنزلا لقضاء الإجازات، واصطحبت كلابها الثلاثة «داكوتا، وبودي وماكس» للإقامة معه في السيارة، وانطلقت في أول رحلة برية إلى إسكتلندا، بعد مجهوداً شاقاً.

بريطانيا استخدم السيارات المتحولة إلى منازل في دعم السياحة

وفي وقت سابق من تفشي جائحة كورونا لجأت بريطانيا إلى البحث عن وسيلة جديدة لتنشيط السياحة، بالبحث عن وسائل أكثر استقلالية تجنب الازدحام فجأت إلى العربات الفارهة التي تعد بمثابة غرف فندقية متنقلة بحسب موقع «سبوتنيك الروسي»، وأصبحت تلك السيارات التي يوجد بها مكاتب وغرف استضافة يمكن تأجيرها لوقت محدد للقيام بجولة سياحية، تواجه زيادة كبيرة في الطلب عليها من الناس، حيث تستخدم في قضاء الإجازات والتنزه، إلى جانب إمكانية استخدامها للعمل عند الضرورة من أي مكان، حيث تتميز بالاستقلالية والأمان.