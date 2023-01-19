ارتفاع خام الحديد والبيليت عالميا.. وهدوء نسبي لأسعار الخردة

واصلت أسعار خام الحديد والبيليت ارتفاعها عالميا في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، تزامنا مع إعادة فتح الاقتصاد الصيني، وتنامي التوقعات بشأن تأثير تلك الخطوة الطلب على السلع الأساسية.

أسعار خام الحديد

وبحسب بيانات البورصات العالمية، فقد سجلت أسعار خام الحديد 126 دولار للطن، مقارنة بـ 116 دولار للطن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وهي نفس أسعار تعاملات نهاية ديسمبر، وتأتي مقارنة بـ 111 دولار للطن في تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وهي أسعار تزيد عن الأسبوع الرابع من نوفمبر، الذي سجل نحو 100 دولار للطن، بعد أشهر من التراجع.

ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بـ 92 دولار للطن في الأسبوع الثاني من نوفمبر، ومقابل 94 دولار، في الأسبوع الثالث من أكتوبر، وكانت أسعار خام الحديد قد سجلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولار للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

أسعار مربعات الصلب

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيليت – ما بين 540– 590 دولار للطن، مقارنة بما بين 525 – 570 دولار للطن في الأسبوع الأول من الشهر، وارتفاعا من أسعار سجلت ما بين 510 – 555 دولار للطن في تعاملات آخر ديسمبر، ومقارنة بما بين 513 – 555 دولار للطن، وهي أسعار أعلى من الأسعار المسجلة الشهر قبل الماضي، التي تراوحت ما بين 480 – 540 دولار للطن، لكنها أقل من الأسعار المسجلة في الأسبوع الثاني من نوفمبر، التي تراوحت ما بين 525 – 630 دولار للطن.

تراجع أسعار الخردة

فيما شهدت أسعار الخردة تراجعا طفيفا، وسجلت 417 دولار للطن، مقارنة بـ 419 دولار للطن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، و401 دولار للطن في آخر أسبوع من شهر ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ 387 دولار للطن في تعاملات يوم 25 ديسمبر، ارتفاعا من أسعار بلغت 353 دولار للطن لنفس الفترة من الشهر الماضي، ونحو 340 دولار للطن في الأسبوع الثاني من نوفمبر، ومقارنة بسعر 367 دولار للطن، في الأسبوع الثالث من الشهر ذاته.

ارتفاع أسعار حديد التسليح

فيما ارتفعت أسعار حديد التسليح لتتراوح ما بين 715 – 720 دولار للطن، مقارنة بأسعار ما بين 695 – 705 دولار للطن.