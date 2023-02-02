تراجع أسعار خام الحديد عالميا من أعلى مستوى لها في 7 أشهر

تراجعت أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5٪ من خام الحديد لتسليمها إلى تيانجين إلى 128 دولارًا للطن من أعلى مستوى لها في سبعة أشهر عند 130 دولارًا في 30 يناير، حيث أعاد التجار تقييم توقعات الطلب من الصين وسط إعادة الانفتاح الاقتصادي.

كما ظل المستثمرون حذرين بشأن اتخاذ مراكز طويلة حيث تعهدت السلطات الصينية بقمع المضاربة على الأسعار، ومع ذلك، حافظ المعدن على ارتفاعه بعد عطلة السنة القمرية، التي استمرت أسبوعًا وارتفع بنسبة 10٪ في الشهر الأول من العام.

انتعاش الصناعات التحويلية

انتعش قطاع الصناعات التحويلية في الصين بعد ثلاثة أشهر من الانكماش وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات، مما يدعم الاتجاه الصعودي. كذلك من المتوقع أن تؤدي نهاية سياسة «صفر كوفيد»، المبادرات الكبيرة لتحفيز نشاط البناء، مثل ضخ السيولة وخطوط الائتمان الجديدة للمطورين، إلى تحفيز الطلب على الصلب. على جانب العرض.

يأتي تراجع خام الحديد في ظل سيطرة الاستقرار على أسعار أغلب مدخلات إنتاج صناعة الصلب عالميا في تعاملات الأسبوع الرابع من الشهر الماضي، حيث كانت أسعار الخردة والبيليت في موقف مستقر بجانب خام الحديد، إذ تراوحت أسعار البيليت ما بين 540 – 600 دولار للطن، وهي تقريبا نفس أسعار الأسبوعين الأول والثاني من شهر يناير، التي تراوحت بين 540– 590 دولارا للطن، ارتفاعا من أسعار سجلت ما بين 510 – 555 دولارا للطن في تعاملات آخر ديسمبر.

أسعار الخردة 418 دولار

فيما بلغت أسعار الخردة 418 دولارا، وهي أعلى بقليل من أسعار الأسبوعين الماضيين، التي سجلت 417 دولارا للطن، مقارنة بـ 419 دولارا للطن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، و بـ401 دولار للطن في آخر أسبوع من شهر ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ 387 دولارا للطن في تعاملات يوم 25 ديسمبر.