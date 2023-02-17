تفاصيل يوم مفتوح من وزارة الشباب.. اعرف كيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن توافر فرص عمل في يوم توظيفي مفتوح لشركة أمان للخدمات المالية، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة وفقا لما ذكرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة

يمكن التقديم على الوظائف من خلال الذهاب إلى العنوان: المنوفية، شبين الكوم - ش الجلاء - أعلى فرع أورانج - بجوار مسجد المغفرة يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساء على الوظيفة التالية:

1. أخصائي ائتمان

أماكن العمل: المنوفية (شبين الكوم – منوف – قويسنا – اشمون – الشهداء – بركة السبع – تلا – سنتريس – الباجور – سرس الليان)

شروط وظائف اليوم المفتوح

خريج مؤهل عالي

حد أقصى للسن 32 سنة

القدرة على بناء علاقات

الحقوق والمميزات

راتب مجزي

أرباح سنوية/عمولة

تأمينات اجتماعية وطبية

دورات تدريبية مميزة

كما يمكن التقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد أعلاه أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.