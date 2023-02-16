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وظائف شاغرة بالشرقية برواتب تصل حتى 4 آلاف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

كتب:

نظيمه البحرواي
08:25 م | الخميس 16 فبراير 2023
وزارة القوى العاملة

وزارة القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الخميس، عن تلقيها طلبات من 3 شركات قطاع خاص في العاشر من رمضان والمنطقة الصناعية لشغل عدد من الوظائف الخالية.

وأوضحت الوزارة خلال بيان لها أن الرواتب تصل إلى 4 آلاف جنيه، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

التقديم على الوظائف متاح خلال شهري فبراير ومارس 2023

ولفتت إلى أن التقديم على الوظائف متاح خلال شهري فبراير ومارس 2023، من خلال التواصل مع مسؤولين بالشركة عبر أرقام هواتفهم المرفقة في الإعلانات.

أعلنت شركة ريفين انترناشيونال تريدنج بالعاشر من رمضان عن حاجتها إلى 40 وظيفة عامل حياكة، خبرة سنتين، و3 مساعدين، وعامل فرز، وعاملة جودة.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدمون الوظيفة لديهم مؤهل متوسط، والسن من 35 لـ 40 عاما، والراتب حسب المقابلة.

وأعلنت شركة العطار للمعدات في العاشر من رمضان عن حاجتها لعدد ، 3 عامل لحام، و3 عامل حداد و2 عامل دهان دوكو.

رواتب الوظائف الشاغرة تصل حتى 4 آلاف جنيه

واشترطت الشركة أن من يتقدم للوظيفة يكون حاصلًا على مؤهل متوسط وخبرة 5 سنوات، وألا يزيد السن عن 25 عاما، لافتة إلى أن الراتب يتراوح من 3000 إلى 4000 جنيه.

وأعلنت شركة البيان للكاوتش بالمنطقة الصناعية خلف مصنع المكرونة عن حاجتها لـ 2 محاسب، وسكرتيرة، و4 عمال إنتاج، ومندوب، لافتة إلى أن الراتب حسب المقابلة.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له.

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بقلم نظيمه البحرواي