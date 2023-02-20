«ذا تايمز»: 65 ألف مهاجر غير شرعي يصلون بريطانيا خلال 2023 

ذكرت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة قد تواجه أزمة هجرة غير شرعية كبيرة، إذ أنه من المتوقع أن يرتفع عدد اللاجئين غير الشرعيين الوافدين إليها خلال العام الجاري.

تأجيل استبدال سفن خفر السواحل القديمة

وأضافت الصحيفة، أن هذه الزيادة ستحدث بسبب التأجيل المستمر لخطط الحكومة البريطانية حول استبدال سفن خفر السواحل القديمة التي تقوم بدوريات استطلاعية في القناة الإنجليزية، مشيرة، نقلا عن مصادر حكومية، إلى أن 65 ألف مهاجر غير شرعي قد يصلون إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية خلال 2023، مقارنة بالعدد الذي وصل إليها في 2022، وبلغ 45 ألف لاجئ.

وفي ديسمبر الماضي، قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، إن تكاليف استيعاب ودعم المهاجرين غير الشرعيين، قد تصل إلى 3.5 مليار جنيه إسترليني خلال العام الجاري.

رئيس وزراء بريطانيا يواجه تحديا جديدا

كما قالت «ذا تايمز» إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يواجه تحديا جديدا بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى بلاده، التي تعهد بوقفها، وذلك بسبب تجميد مخطط الحكومة «تجديد أسطول قوارب الدوريات البريطاني القديم» لعام آخر، الذي كان من المقرر إجراؤه في أبريل 2022، مضيفة أنه لن يتم استبدال السفن الحدودية الـ 5 المتقادمة، التي تعمل على مراقبة الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية قبل أبريل 2024.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الداخلية البريطانية، إلى ارتفاع تكلفة استبدال السفن المتقادمة في ظل التضخم الكبير الذي شهدته بريطانيا خلال الفترة الأخيرة، وقالت إن استبدالها سيكلف الحكومة 224 مليون جنيه إسترليني، ما يفوق بـ 4 أضعاف عملية استبدالها، التي تكلفت 50 مليون جنيه إسترليني في 2020.

كما شدد الخبراء البريطانيون على ضرورة استبدال سفن الدوريات الحدودية بسبب الأعطال الكبيرة والمتكررة التي تصيبها، ما يؤثر على كفاءتها في حراسة الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية.