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الغرف التجارية: أسعار الخضراوات والفاكهة مستقرة بالأسواق ونتوقع انخفاضها قريبا

كتب:

مريم حنفي
08:07 م | السبت 18 فبراير 2023
خضروات وفاكهة

خضروات وفاكهة

تشهد أسواق الخضراوات والفاكهة استقرارا في الأسعار مع اقتراب حلول شهر رمضان، إذ الإقبال على الشراء مستمرا طوال العام، خاصة القلقاس والبرتقال واليوسفي.

 

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق 

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة السادس من أكتوبر، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن أسعار الخضراوات والفاكهة تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية، إذ يستمر الإقبال على الشراء من جانب المواطنين بشكل يومي، ويزداد أكثر مع اقتراب المواسم وأيام العطلة. 

وقال محمد محمود عضو مجلس أمناء سوق السادس من أكتوبر، إن أسعار الخضراوات والفاكهة مستقرة في الأسواق، متوقعا انخفاضها الفترة المقبلة، وذلك تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. 

 

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم  

واستعرض حاتم نجيب عضو شعبة الخضروات والفاكهة أسعار اليوم، وهي كالتالي:

سعر الطماطم يتراوح بين 3.5 و5 جنيهات.

البطاطس من 3.5 إلى 5 جنيهات.

البصل من 8 إلى 11جنيها.

الكوسة من 6 إلى 7 جنيهات.

الفاصوليا من 15 إلى 22 جنيها.

الباذنجان البلدي من 8 إلى 11 جنيها.

بينما يتراوح سعر الخيار البلدي بين 4 إلى 6 جنيهات.

القلقاس من 4 إلى 7.

الثوم من 5 إلى 10 جنيهات. 

البرتقال البلدي تتراوح أسعاره بين 3 إلى 5 جنيهات، والسكري بين 4 إلى 6.

واليوسفي بين 5 إلى 11 جنيهات.

وليمون البلدي من 5 إلى 12 جنيها.

و الجوافة من 6 إلى 12 جنيها.

والرمان من 6 إلى 12جنيها.

الموز البلدي من 6 إلى 9 جنيهات.

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بقلم مريم حنفي