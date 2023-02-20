مصرع شخص وإصابة آخر في اصطدام سيارة برصيف ببني سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بحاجز خرساني على الطريق الزراعي «القاهرة - المنيا»، أمام قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف، وقامت سيارة الإسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

حادث على الطريق الزراعي في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف الطريق الزراعي ببني سويف أمام قرية بني قاسم في مركز ببا، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إلى مكان الحادث لنقل المصاب والمتوفى إلى أقرب مستشفى، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق.

تفاصيل حادث اصطدام سيارة برصيف

وتبين أن الحادث ناتج عن اصطدام سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم «د ص ى - 6349» بحاجز النيوجرسي الخرساني بطريق القاهرة المنيا الزراعي أمام قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع «محمد ر ج»، وإصابة سائق السيارة «م هـ ا»، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى ببا والمصاب إلى المستشفى للعلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.