«التعليم» تعلن محذوفات مادة اللغة العربية في التيرم الثاني لجميع الطلاب

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضوعات الاطلاع والتعليم الذاتي لمادة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي إلى الثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

المرحلة الابتدائية - الصف الثاني الابتدائي

- قصة الاستماع سر الحياة من ص 54 إلى ص 55.

- قصة «مجاري النيل تسقي الحقول» من ص 58 إلى ص 63.

- التواصل عبر الزمن من ص 112 إلى 115.

- قصة لاستماع جيراني كأهلي من ص 124 إلى ص 125.

-قصة «أبحث عن شريك» من ص 128 إلى ص 132.

الصف الثالث الابتدائي

- قصة الاستماع اختراع عجيب من ص 54 إلى ص 55.

- قصة صندوق الذكريات من ص 58 إلى 63.

-المقايضة من ص 111 إلى 114.

- قصة الاستماع أختي وقصة كفاح من ص 122 إلى ص 123.

- قصة طالب متميز من ص 126 إلى ص 130.

الصف الرابع الابتدائي

- أنشطة نص الاستماع (حوار مباشر) من ص 66 إلى ص 67.

- نص معلوماتي (بنيان سد عالي جديد من ص 77 إلى ص 83).

- أنشطة نص الاستماع الفصل الأول: بين الماضي والحاضر من ص 96 إلى ص 97.

- أنشطة نص الاستماع ( الفصل الثاني: بين الماضي والحاضر ) من ص 122 إلى ص 123.

- نص معلوماتي (التطعيم لمجتمع سليم ( من ص 132 إلى ص 138 نص معلوماتي) التبادل التجاري ( من ص 160 إلى ص 166).

الصف الخامس الابتدائي

- قصة الفلاح الفصيح (۱) من ص 76 إلى ص 85.

- نص معلوماتي ( قوانين الاحترام حول العالم من ص 110 إلى ص 116.

- أنشطة نص الاستماع كن داعمًا ولا تكن مثبطا من ص 126 إلى ص 127.

- قصة الفلاح الفصيح (2) من ص 172 إلى ص 176.

الصف السادس الابتدائي

الدرس الثالث: أيام الطفولة (الشاعر التونسي- أبو القاسم الشابي) من ص 30.

- قصة علي مبارك ( من 131 إلى 160 - من 19 إلى 100 )

ثانيا: المرحلة الإعدادية.

- الصف الأول الإعدادي هيا تشجع بالخلاق كريمة من 14 إلى 16.

-تصالح من 50 إلي 52.

الصف الثاني الإعدادي

-اختراعات عربية من 17 إلى 20.

الدرس الثاني: القراءة .. حياة للحياة (نثر: عباس محمود العقاد ) من 12 إلى 44.

-الصف الثالث الإعدادي رسالة إلى ابني من 20 إلى 22.

المرحلة الثانوية - الصف الأول الثانوي: من سمات الشخصية المصرية د/ سليمان حزين (نثر) الصف الثاني الثانوي: نص اللغة والمجتمع أحمد سعيدان (نثر).