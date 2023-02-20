كيفية استرداد قيمة شهادة الـ18%بعد مرور عام على شرائها

يبدأ بنكي مصر والأهلي المصري في صرف مستحقات ومبلغ شراء الشهادات التي طرحت في مارس 2022 خلال الشهر المقبل، والتي استمر طرحها للعملاء لمدة شهرين فقط، وجرى خلالهما تجميع مبلغ 750 مليار جنيه.

وكانت شهادات الـ18% الأكثر إقبالا خلال هذا الوقت من قبل العملاء، نظرا إلى ارتفاع سعر العائد الخاص بها بشكل غير مسبوق، وجرى طرحها من قبل بنك مصر تحت مسمى شهادة طلعت حرب، وفي البنك الأهلي المصري باسم البلاتينية ذات العائد 18%.

وعقب طرح هذه الشهادات بحوالي 9 أشهر، أعلنت عدد من البنوك المصرية ومنها بنكي مصر والأهلي طرح شهادات تصل سعر العائد بها إلى حوالي 25% 22.5%.

طرق استرداد قيمة الشهادة

ووفق الإعلان البنكي، من المقرر أن يبدأ انتهاء مدة الشهادات من مارس المقبل وتحديدا يوم 22 مارس 2023، ليكون بذلك جرى مرور عام على من قام بشراء الشهادة في اليوم الأول لها وقد حان موعد استحقاق قيمة الشهادة.

وتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية استرداد المبلغ الخاص بالشهادة، حيث أنه في بعض الأحيان كان يتاح ربط مبلغ الشهادة وتجديدها تلقائيا مرة أخرى، إلا أن البنك الأهلي المصري أعلن في رسالة خاصة لعملائه أنه يجرى تحويل المبلغ المستحق من الشهادة لكل عميل من خلال الحساب الخاص به.

وأشار إلى أن العميل يمكنة استرداد وسحب المبلغ من الماكينات الصراف الآلي أو من خلال فروع البنك، إذا كان المبلغ أكبر من الحد المسموح للسحب من الماكينات.

ويواصل أصحاب شهادة الـ18% الذين اشتروا الشهادة من بنكي الأهلي ومصر قبل عام، استرداد قيمة الشهادة تباعا حتى نهاية مايو المقبل، بمجرد مرور عام من تاريخ عمل اليوم التالي لإصدار الشهادة.