صرف قيمة شهادة الـ18% من «الأهلي ومصر» خلال أيام

بدأ العد التنازلي لصرف قيمة شهادة الـ18% المطروحة من جانب بنكي الأهلي المصري ومصر، في مارس 2022، بعدما نجح البنكان آنذاك في جمع 750 مليار جنيه من الطرح الذي دام أكثر من شهرين.

هل بإمكان أصحاب الـ18% شراء شهادات مماثلة؟

طرح البنكان الحكوميان، الأهلي ومصر، في 21 مارس الماضي، شهادة حملت اسم «البلاتينية» في الأول، و«طلعت حرب» في الثاني بعائد 18% ودورية صرف شهري لمدة عام واحد، وكان السؤال الأبرز آنذاك، هل سيكون بمقدور أصحاب شهادة الـ18% مع استحقاق رؤوس أموالها شراء شهادة مرتفعة بنفس العائد في مارس 2023؟.

الإجابة هي «نعم»، حيث طرحت البنوك شهادات بعوائد تصل إلى هذه القيمة تقريبا وتتجاوزها قليلا، كما هو الحال مع الشهادة الثلاثية من بنك المشرق بعائد 18.75% بحد أدنى للشراء 5 آلاف جنيه، وشهادة «إكسلنسي» من بنك أبوظبي التجاري بعائد 18.5% بحد أدنى للشراء 100 ألف جنيه، وشهادة الـ18% من بنكي الإسكندرية والكويت الوطني بحد أدنى للشراء 500 ألف جنيه.

الأفضلية لـ«الأهلي ومصر»

لكن تظل العوائد المقدمة من جانب بنكي الأهلي ومصر، على الشهادات هي الأفضل، بالنظر إلى الحد الأدنى القليل للغاية للشراء وهو 1000 جنيه، حيث تصل العوائد على شهادات البنكين الحكوميين إلى 17.25%.

وسيواصل أصحاب شهادة الـ18% الذين اشتروا الشهادة من بنكي الأهلي ومصر قبل عام، استرداد قيمة الشهادة تباعا حتى نهاية مايو المقبل، بمجرد مرور عام من تاريخ عمل اليوم التالي لإصدار الشهادة.

أذون الخزانة بعائد 22%

تقدم أذون الخزانة المصرية، من عدة بنوك مثل الأهلي ومصر، عوائد تتجاوز الـ22% مقدما عند استثمار المدخرات بحد أدنى 25 ألف جنيه ومضاعفاتها بعدما رفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة لـ22.25% على أذون الخزانة أجل عام واحد.