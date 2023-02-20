مواجهة جديدة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة عبر معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد والمعلقين التي تجمعه بين الفريقين غدا الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب آنفيلد معقل رفاق محمد صلاح نجم الريدز.

ونعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد والمعلقين في اللقاء المنتظر في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع دقات الساعة العاشرة مساء غد.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد والمعلقين

ويطمح فريق ليفربول لتخطي عقبة ريال مدريد، للتقدم في الأدوار لحصد اللقب الذي خسره مرتين في النهائي العامين الماضيين، ولمصالحة الجمهور بعد الخسائر التي حققها الفريق الفترة الماضية.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وفي تمام الساعة الثانية عشرة صباحاً بتوقيت دولة الإمارات المتحدة.

وتنقل قناة بي إن سبورتس مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني غدا في دوري أبطال أوروبا.

تردد قناة بي إن سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013- 1205.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

ومن المقرر، أن يتم إذاعة مباراة ليفربول وريال مدريد عبر بي إن سبورتس بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

ويسعى ليفربول للثأر من ريال مدريد، حيث خسر الريدز مرتين أما الريال في نسخة عام 2018، بثلاثية مقابل هدف على حساب الريدز، حيث سجل كريم بنزيما وجاريث بيل (ثنائية)، وبهدف في نهائي العام الماضي قبل نقل تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد والمعلقين غدا.