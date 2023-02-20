محافظ «هاتاي» التركية: هناك مواطنون عالقون تحت الأنقاض بسبب الزلزال الجديد

قال محافظ مدينة هاتاي التركية، لطفو سافاش، إن هناك مواطنين عالقين تحت أنقاض المباني التي انهارت جراء الزلازل الجديد والتي بلغت 6.4 في هاتاي و5.8 في سمنداج، وأعقبه هزات أرضية وصلت إلى 16 هزة ارتدادية، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

إرسال فرق الإنقاذ إلى المناطق المنكوبة

وأضاف سافاش أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى المناطق المنكوبة، كما أعلنت السلطات إخلاء مبنى إدارة الكوارث والطوارئ التركية في ولاية هاتاي فورا، وطالبت من المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أنّ جزء من الطرق السريعة الذي يربط بين مدينتي أنطاكية وإسكندرون التركيتين، تعرض للتدمير عقب الزلزالين الجديدين.