هل تنخفض أسعار الفراخ البيضاء قبل شهر رمضان؟.. «شعبة الدواجن» تجيب

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنّ أسعار الفراخ البيضاء اليوم، وصلت إلى 80 جنيها في المزارع، وتُباع للمستهلك بسعر87 جنيها، إذ تُعد الفراخ من مصادر البروتينات التي تحرص الآسر المصرية والمواطنين على توفيرها بالمنازل بصفة دائمة.

وحول إمكانية انخفاض أسعار الدواجن بالقرب من حلول شهر رمضان الكريم، أوضح أنه سيأتي مع انخفاض مستلزمات الإنتاج، والتي تمثل المدخلات الرئيسية للصناعة، لافتا إلى أنه يجب التفكير في استيراد الدواجن خلال فترة محددة بأسعار تكون مناسبة، ومؤكداً أهمية السيطرة على المستوردين وخفض الأسعار الخاصة بهم دون زيادة على المواطنين.

أسعار الدواجن اليوم في المزارع

وقال رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار الدواجن اليوم في المزارع ، بحسب البورصة العمومية للدواجن، جاءت كالتالي:

- أسعار الفراخ البيضاء اليوم سجلت 80 جنيهًا للكيلو بالمزرعة.

- أسعار الفراخ البلدي اليوم سجلت 120 جنيها للكيلو بالمزرعة.

- أسعار الفراخ الأمهات اليوم، سجلت نحو 50 جنيهًا للكيلو بالمزارع.

- سعر كرتونة البيض 111 لـ113 بالمزرعة.

أسعار الدواجن اليوم في المحال التجارية

- سعر كرتونة البيض 120 جنيها.

- أسعار الفراخ البيضاء تراوحت بين 85 و87 جنيهًا للكيلو.

- أسعار الفراخ البلدي سجلت نحو 130 جنيهًا للكيلو.

- أسعار كيلو الفراخ الأمهات سجلت نحو 58 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو أوراك الفراخ اليوم تراوح بين 95 و105 جنيهات.

- سعر كيلو الهياكل اليوم سجل نحو 60 جنيهًا.

- سعر كبد وقوانص فرازة - 900 جرام - نحو 127 جنيها.

- سعر كيلو أجنحة الدجاج سجل نحو 78.95 جنيهًا.

- سعر البانيه اليوم تراوح الكيلو بين 180 و200 جنيه.