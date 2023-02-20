خطوات تقديم طلب للحصول على قرض من البنك الأهلي «أون لاين»

أتاحت البنوك خلال الفترة الأخيرة جميع خدماتها عبر المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بها، ما سهل الكثير من التعاملات من خلالها، وأصبح الذهاب إلى البنك لا يحدث إلا قليلا.

وتتيح البنوك في الوقت الحالي العديد من المعاملات البنكية عبر الخدمات الرقمية لكل بنك، والتي سهلت الكثير على المواطنين والعملاء خاصة مع عدم الرغبة في حدوث زحام وانتظار الكثير من الوقت.

ويعد الحصول على القروض من أبرز الخدمات التي تتيحها البنوك للعملاء عبر المواقع الإلكترونية، حيث أصبح من الممكن تقديم طلب الحصول على قرض غير خدمة الإنترنت والموبايل البنكي بخطوات سهلة وسريعة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية خطوات التقديم بطلب الحصول على قرض من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي.

خطوات طلب الحصول على قرض عبر خدمة الإنترنت

ووفق ما أعلنة البنك الأهلي المصري عبر الموقع الإلكتروني التابع له، فمن الممكن للعملاء التقديم بطلب للحصول على فرض عن طريق الخدمات الرقمية لخدمة العملاء عبر الموبايل والإنترنت البنكي، وتتلخص الخطوات في النقاط التالية:

- الضغط على خانة طلبات.

- اختر التقديم على قرض.

- أدخل رقمك القومي.

- اختر الحصول على قرض.

- أدخل المبلغ المطلوب للتمويل.

- أدخل صافي الدخل الشهري.

- أدخل جهة العمل.

- أدخل المسمى الوظيفي.

- التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها.

- اضغط تنفيذ الطلب.

- اضغط تأكيد بمجرد ظهور رسالة التأكيد.