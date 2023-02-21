السيناريست أيمن سلامة لـ يوسف الحسيني: «جميلة» رسالة تحذير للآباء والأمهات

كشف الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، تفاصيل مسلسل «جميلة» المقرر عرضه في رمضان 2023، قائلا إن أعمال التصوير بدأت منذ فترة طويلة، وانتهاء التصوير شارف على الانتهاء، متابعا: «تقفيل المسلسل ممكن يفضل لحد أول أسبوع من رمضان».

المسلسل بطولة ريهام حجاج

وأضاف «سلامة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن «جميلة» مسلسل اجتماعي من بطولة الفنانة ريهام حجاج.

ولفت إلى أن المسلسل يسلط الضوء على الأخطاء التي يقع عليها الآباء والأمهات والتي قد يدفع ثمنها الأبناء والبنات، ومن ثم على الآباء أن يحذروا فيما يفعلون، خاصة أن الحقائق ستظهر مهما طال الزمن، فربما حقيقة قديمة مغلقة داخل الأدراج تظهر فجأة فتغير مسار ناس آخرين، والكل يدفع الثمن.

تشريح داخل الأسرة المصرية

وأشار إلى مسلسل «جميلة» هو بمثابة تشريح داخل الأسرة المصرية، والمتغيرات التي حدثت في الفترة الأخيرة، ويسلط الضوء على المشكلات الأسرية، وهو موضوع شائك.