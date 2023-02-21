البرودة تعود إلى سانت كاترين وقمة الجبل تسجل 7 درجات تحت الصفر

الأجواء الباردة التي تميز مدينة سانت كاترين تعود مرة أخرى بعد تحسن الأحوال الجوية على مستوى المحافظة، حيث شهدت سانت كاترين برودة شديدة مع بداية الليل وانخفضت درجات الحرارة حتى 7 تحت الصفر فوق قمة جبل موسى.

اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قال لـ«الوطن»، إن طقس المحافظة يشهد تحسنا كبيرا في درجات الحرارة مع انخفاض سرعة الرياح وانخفاض الرطوبة، موضحا أن الطقس يعود إلى البرودة مع ساعات الليل.

جبل سانت كاترين 7 تحت الصفر

مدينة سانت كاترين لم تستمر ارتفاع درجات الحرارة فيها سوى يوم واحد فقط، حيث عادت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل كبير، وسجلت قمة جبل سانت كاترين درجة حرارة 7 تحت الصفر وفقا لتصريحات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

سجل جبل عباس درجة حرارة 5 درجات تحت الصفر، وسجلت مدينة سانت كاترين صفر درجة صباح اليوم الثلاثاء.

شرم الشيخ 15 درجة

مدن خليج العقبة وتشمل شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا شهدت انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة عكس مدينة سانت كاترين فقد سجلت مدينتا شرم الشيخ ودهب درجة حرارة 15 درجة وتصل في النهار إلى 20 درجة مع انخفاض سرعة الرياح.

وسجلت مدينتا طابا ونويبع 13 درجة مئوية وسرعة الرياح 12 كيلو متر في الساعة والرطوبة تزيد عن 50%، أما مدينة طور سيناء العاصمة فقد سجلت 11 درجة، ورأس سدر 12 درجة.