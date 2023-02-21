«تنمية الوعي ضرورة لمجابهة الشائعات» على غلاف عدد جريدة «عقيدتي»

صدر العدد الجديد من جريدة «عقيدتي» الصادرة عن دار الجمهورية للصحافة، اليوم الثلاثاء، في عددها الجديد برئاسة تحري الكاتب الصحفي محمد الأبنودي، وشمل العدد الجديد موضوعات مهمة في تنمية الوعي لمجابهة أساليب التحريض ومواجهة الشائعات، وكذلك الجهود المكثفة لإحياء «صنع في مصر».

جريدة «عقيدتي»

كما تضمن العدد الجديد من جريدة عقيدتي ملفًا كاملًا حول: العلاج بالقرآن .. خرافة أم حقيقة؟!!.. رصد قصص مؤلمة لضحايا الدجالين، 300 ألف دجال يعيثون فسادًا بوهم علاج الأمراض، والأطباء يؤكدون أن القرآن ليس كتاب طب»، بالإضافة إلى حوار على صفحة كاملة مع مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما شمل العدد الجديد الإعلان عن بدء تلقي أوراق الراغبين في حج القرعة التابع لوزارة الداخلية، ولجنة لرعاية الموهوبين والنوابغ بوزارة الأوقاف، وبحضور صبحي والغضبان والأزهري: 41 دولة تشارك في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم، والابتهال الديني، وفي ندوة عقيدتي مع وزارة الأوقاف بمسجد شريف بالمنيل قدرة الله على الإسراء والمعراج.. اختبار لقوة الإيمان.

مواضيع في العدد الجديد

كما شمل عدد جريدة عقيدتي هذا الأسبوع كذلك تقريرا حول ملتقى الفكر للواعظات يوميا بمسجد السيدة نفيسة، وإحياء مسار العائلة المقدسة في سياحة مجلس الشيوخ، ووزارة الأوقاف تعلن ضوابط تنظيم الأنشطة الصوفية بالمساجد، ومفكرون وسياسيون يؤكدون لـ«عقيدتي» أن دعم القدس والمسجد الأقصى واجب ديني وضرورة وطنية، ووزير الشباب يتابع الترتيبات النهائية لمبادرة مليون كتاب».