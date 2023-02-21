تعليم الطفل القراءة والكتابة يبدأ من مرحلة الحمل.. كيف يحدث ذلك؟

التربية الأولية من الآباء، تفيد الطفل بصورة كبيرة، خاصة في تعلم اللغة، إذ تقول الدكتورة ولاء شبانة الاستشاري النفسي والتربوي، إن القراءة للأطفال في عمر مبكر، تكون الحصيلة اللغوية للطفل، كما تنمي لديه حسن الاستماع والإنصات، فضلًا عن أن التكرار يجعل القراءة عادة لدى الطفل.

تدريب الطفل على الاستماع والإنصات

وأضافت ولاء، في حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن تدريب الطفل على حسن الإستماع والإنصات، يبدأ من كونه جنين خلال فترة الحمل، من خلال حرص الأم على سماع القرآن الكريم أو الموسيقى الهادئة، ما يجعل الطفل هادئ، وينمي لديه مهاراة الاستماع والإنصات، مؤكدة على صحة عبارة «التعليم في الصغر كالنقش على الحجر».

قراءة القرآن والقصص والحكايات للطفل

وأوضحت الاستشاري النفسي والتربوي، أن كثير من الناس يعتقدون أن الطفل بمراحل عمره المبكرة، لا يستطيع فهم ما يتم قرائته عليه، وهو غير صحيح تمامًا، إذ أن الطفل في المرحلة المبكرة يتمتع بذاكرة حسية ومعرفية خالية تمامًا، تسهل عملية تلقي أي مستقبلات بصورة سهلة.

وأكدت ولاء، أهمية أن يقرأ الآباء والأجداد على الأطفال قصص وحكايات أو آيات من القرآن الكريم قبل النوم، كونها تحسن معدلات القراءة والكتابة، بصورة كبيرة لدى الأطفال.