«القومية للأمراض غير السارية» لـ إيمان الحصري: بعض الأجهزة تستطيع قياس نسبة السكر بفاعلية 85%

قال الدكتور هشام الحفناوي رئيس اللجنة القومية للأمراض غير السارية بوزارة الصحة والسكان، إنّ الأجهزة الحديثة تساعد الأطباء في التعامل مع مرض السكر، موضحًا أن الإصابة بالنوع الأول تكون نتيجة لاستعدادات على مستوى تركيبة الجهاز المناعي.

وأضاف الحفناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC» على قناة DMC: «هناك نوعان من الأجهزة الحديثة؛ الأول يمكنه قياس السكر وذلك من خلال كانيولا يتم تغييرها كل أسبوعين، ودقته في القياس عن طريق الحقن في الإصبع 85% لأنه يقيس السكر ما بين الخلايا وليس في الدم، بتكلفة قدرها 2000 جنيه في الشهر».

مضخات الأنسولين المزودة بحساسات

وتابع رئيس اللجنة القومية للأمراض غير السارية بوزارة الصحة والسكان: «بالنسبة للجهاز الثاني، فهو مضخات الأنسولين المزودة بحساسات ومتصلة بخزان أنسولين لتحديد كميات الأكل والأنسولين، ويغني هذا الجهاز المريض عن حقن نفسه عدة مرات يوميا لكن هذا الجهاز غال وتبلغ تكلفته 200 ألف جنيه».

مبادرة أطفالنا والسكر

ومن جانبها، قالت الدكتورة شيماء العدوي مؤسسة مبادرة أطفالنا والسكر: «نحتاج إلى قرارات بصرف 4 علب شرايط كل شهر للطفل المصاب بالمرض، وهذا القرار لا يجب أن يكون على ورق فقط، ولكن يجب ضمان تنفيذه، ونريد رقابة على صرف علاجات التأمين الصحي، العلاج مكلف جدا وبعض القرارات لا يتم الوفاء بها وتنفيذها، ونطالب بدخول أجهزة القياس دون وخز».