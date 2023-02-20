غرفة السياحة: نستهدف وصول إيرادات السياحية لـ13 مليار دولار في 2023

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ القطاع السياحي يستهدف وصول الإيرادات السياحية هذا العام لنحو 13 مليار دولار، بزيادة تتراوح بين 45 إلى 50% عن الإيرادات التي تحققت خلال عام 2022 والتي بلغت نحو 9 مليارات دولار.

استهداف سياسة الكيف وليس الكم لجذب السياح

وأضاف فاروق لـ«الوطن»، أنّ تحقيق إيرادات سياحية تقدّر بـ13 مليار دولار هذا العام ليس مستحيلا، لكن يلزمه العديد من الأمور، أبرزها جذب السياح من ذوي الإنفاق المرتفع والاستمرار في الاهتمام بسياسة الكيف وليس الكم لجذب السياح، إضافة إلى بيع البرنامج السياحي لمصر بالسعر الذي يستحقه وإنهاء ظاهرة حرق الأسعار.

عودة الرحلات السياحية من الصين بعد توقف 3 أعوام

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، إلى أنّ مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2023 تبدو جيدة حتى الآن بالقياس بالحجوزات الحالية والمستقبلية للقدوم لمصر خلال العام الحالي، فضلا عن إعلان العديد من الدول عودة استئناف رحلاتها لمصر من جديد مثل الصين، التي تستأنف رحلاتها للمقصد السياحي المصري بعد توقف تلك الرحلات لنحو 3 سنوات، بسبب جائحة كورونا، فضلا عن الزيادة المتوقعة في أعداد السياح الوافدين لمصر من العديد من الدول مثل الهند وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

وأكد أنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ولاسيما الخليجية ستكون جيدة للغاية هذا العام ولاسيما خلال فصل الصيف، لافتا إلى أنّ أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خاصة القادمين من المملكة العربية السعودية ستكون أعلى من العام الماضي، خاصة في الفترة من يونيو وحتى سبتمبر 2023.

يذكر أنّ أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2022 وفقا للإحصاءات شبه الرسمية بلغ نحو 8 ملايين سائح واحتلت المانيا المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح لمصر خلال العام الماضي.