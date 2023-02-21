القبض على مسجل خطر بتهمة تزوير عملات في الإسكندرية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على عملائه بنطاق محافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على عدد (200) ورقة مقلدة "عملات محلية".بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وبإرشاده عُثر بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية على (الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط مسجل خطر آخر بتهمة تزوير عملات نقدية في محطة الرمل وترويجها عبر فيس بوك.