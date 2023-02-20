اعترافات المتهمين بالاتجار في العملة بمدينة نصر: «كنا عايزين نكسب أكتر»

أدلى المتهمون في واقعة الاتجار بالعملة بمدينة نصر بأقوالهم أمام النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة ومعرفة ملابساتها.

المتهمة الأولى قالت أمام جهات التحقيق: «كنا بنتاجر في العملة المحلية والأجنبية ونبيعها برا السوق للي يدفع أكتر عشان نعرف نكسب أكتر»، وتابعت المتهمة أنهم قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالعملة.

وأضاف أحد المتهمين بأنهم يقومون ببيع تلك العملات خارج السوق المصرفية لتحقيق الربح ومحاولتهم إخفاء ذلك الربح بطريقة شرعية حتى لا يتم ضبطهم.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لمديرية أمن القاهرة بقيام 4 أشخاص بالاتجار بالنقد الأجنبي داخل منطقة بمدينة نصر، وبالفحص والتحريات تبين أن التشكيل مكون من سيدة لها معلومات جنائية سابقة و3 أشخاص وقاموا بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة القانونية للمتهمين

العقوبة المنتظرة للمتهمين، قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.