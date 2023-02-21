ضبط «حشيش وهيروين» بـ500 ألف جنيه مع تجار مخدرات في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخص) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام - مـبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط المتهمين

ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، وبحوزتهما (طبنجة – قبور طبنجة بداخلها عدد من الطلقات النارية - 2خزينة – طلقات نارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).

ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,5 كيلو جرام - مـبلغ مالى – 2 هاتف محمول).وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(405,000 ألف جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.