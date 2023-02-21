إصابة 3 أشخاص في حادثي سير منفصلين بشمال سيناء

أصيبت سيدة بإصابات بالغة إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة التلول غرب العريش، وتم نقلها إلى مستشفى بئر العبد النموذجي.

نقل المصابة إلى المستشفى

ونقلت سيارة إسعاف السيدة، 40 عاما، إلى المستشفى، وتبين إصابتها بكسر في الرقبة إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق العريش التلول غرب المدينة.

وقال مصدر طبي، إنه تم علاج السيدة في قسم الاستقبال قبل إدخالها أحد أقسام الرعاية الفائقة لمدة 24 ساعة للاطمئنان على حالتها الصحية، تحسبا لوجود أعراض أخرى.

إصابة شخصين في حادث سير

وفي سياق آخر، أصيب شخصان بإصابات متنوعة إثر وقوع حادث سير بوسط المدينة بشارع العريش العام، وتم نقل المصابين بسيارتي إسعاف إلى قسم الطوارئ والإسعافات بمستشفى العريش العام.

وتلقت الأجهزة المسؤولة بشمال سيناء إخطارا بوجود حالة تصادم سيارتين (ملاكي وأجرة) أثناء سيرهما بشارع 22 يوليو بالعريش، ما أسفر عن إصابة كلا من حسن أحمد محمود، 42 سنة، بكسر بالأنف وسحجات بالجسد، وأحمد محمود شوقي، 49 سنة، بسحجات بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج.