أستاذ تغذية لـ قصواء الخلالي: تناول المرضعات للقهوة قد يسبب تهيج الجهاز العصبي للمولود

أكدت الدكتورة إيمان حبيب، رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للتغذية، وجود فوائد عدة للقهوة عند تناولها في الأوقات المختلفة، مثل المذاكرة والقراءة، مؤكدة أن الجسم يمكن أن يستفيد منها بأشكال مختلفة بسبب احتوائها على عناصر ومضادات أكسدة وبعض المعادن.

أضرار الإفراط في تناول القهوة

ونصحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «cbc»، بالاعتدال في استهلاك القهوة، مؤكدة أنّ الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عدة أضرار، حيث ينصح بتناول من 3 إلى 4 فناجين قهوة في اليوم للأشخاص الأصحاء والطبيعيين، مشيرة إلى أن أكثر من ذلك سيؤدي إلى الإدمان وأعراض انسحابية إذا حاولنا تقليل هذه الكمية.

وأشارت أن من يتعود على القهوة فإنه يحتاج إلى تناولها بشكل مستمر، لأنها تزيد نشاط الدماغ وتحسن الذاكرة وتمنح الشعور باليقظة، مؤكدة أنّ هناك بعض الفئات تُنصح بألا تتناول القهوة، مثل المرضعات والحوامل، لأنها تزيد احتمالية الإجهاض، كما أن الولادة قد تكون مبكرة، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون وزن المولود أقل من الطبيعي، والأم المرضعة التي تشرب قهوة بكميات عالية قد تسبب تهيج الجهاز العصبي للطفل، كما قد يصاب بالإسهال ومشكلات في الجهاز الهضمي.

بعض الفئات ملزمة بتجنب القهوة

ولفتت رئيس قسم التغذية الإكلينيكية إلى أن بعض الفئات ملزمة بتجنب القهوة، مثل المصابين بالحساسية منها، مؤكدة أن هؤلاء عندما يتناولون فنجانا واحدا تبدأ لديهم أعراض التوتر والقلق والعصبية، بالإضافة إلى المصابين بمشكلات في المعدة والجهاز الهضمي، مثل ارتجاع المرئ أو قرح في المعدة، ومن يعانون عدم انتظام ضربات القلب، وكذلك المصابين بارتفاع وانخفاض ضغط الدم.