9 اختصاصات للمؤسسة القومية لتيسير الحج.. أبرزها تحديد الأسعار وحصة المحافظات

تقوم المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، بالعديد من المهام لتسهيل إجراءات رحلات الحج وتنظيمها، وأوضحت التضامن عبر موقعها الرسمي، مهام المؤسسة والتي تتمثل فيما يلي:

- تعمل المؤسسة القومية لتيسير الحج على تشكيل البعثة الإشرافية للمؤسسة لمتابعة تنفيذ برنامج رحلة الحج في حدود الحصة المقررة لذلك.

- التنسيق المبكر مع وزارة الصحة والسكان لتوفير الأطباء المرافقين للحجاج خلال موسم الحج، كما تقوم بتحديد عدد العيادات المخصصة لحجاج الجمعيات الأهلية.

- تقوم المؤسسة القومية لتيسير الحج، بتشكيل لجان مركزية لاختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية، والذين تم قبول طلبات ترشحهم بمديريات التضامن، وأجروا الاختبارات سواء التحريرية أو الشفوية لاختيار حجاج المحافظات.

- تتولى المؤسسة القومية للحج الإعلان عن أسعار رحلة الحج لكل مستوى، وتحديد مستوى كل محافظة وفقا للحصة المعتمدة.

- تضع المؤسسة القومية للحج برنامج رحلات المحافظات والجمعيات وتعلم به المديريات من خلال إعلانه، والتى تتولى بدورها إعلان الحجاج ببرنامج الرحلة.

- تشرف المؤسسة القومية لتيسير الحج، على برامج التوعية.

- تشرف المؤسسة على تدريب الحجاج، كما تشرف على مشرفي حج الجمعيات الذين يتم اختيارهم وفقا للقواعد المنظمة، بالتنسيق مع جمعيات تيسير الحج بالمحافظات ومع الاتحاد الإقليمي بكل محافظة.

تفويج سفر حجاج المحافظات والجمعيات المركزية

- تضع المؤسسة القومية للحج برنامج تفويج سفر حجاج المحافظات والجمعيات المركزية، وتقوم المؤسسة بإخطار كل مديرية بتاريخ سفر حجاجها وموعد العودة، وبيانات الفنادق وكذلك الغرف ووضع خطة تسكين الحجاج واعتمادها من المؤسسة قبل السفر طبقا للقواعد المعتمدة.

- المؤسسة القومية لتيسير الحج مسؤولة عن اتخاذ كل الإجراءات المالية، وكذلك الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ رحلات الحج لكل حجاج الجمعيات الأهلية، كما تقوم بعقد الاتفاقيات والعقود مع الجهات السعودية، ومتابعة التنفيذ وفقا للضوابط المحددة ولوائح الإسكان بالسعودية.