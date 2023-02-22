الأرصاد: محافظات الصعيد الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة اليوم

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس اليوم الأربعاء تشهد استمرار ارتفاع الحرارة بين 2-3 درجات، على جميع مدن الجمهورية، مع استمرار ظهور الشبورة الكثيفة على بعض الطرق في عدد من المحافظات.

حالة الطقس اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أكثر المحافظات تأثرا بارتفاع درجات الحرارة هي جنوب الصعيد، حيث تسجل العظمى بين 26-28 درجة، لذا يسود طقس مائل للدفء خلال النهار، في حين يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتتراوح الحرارة بين 18-20 درجة خلال النهار.

وأضافت الأرصاد، أن ارتفاع الحرارة سيكون مؤقتا حتى مطلع الأسبوع المقبل، على أن تعود درجات الحرارة مرة أخرى فى الانخفاض والعودة لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وحذرت الأرصاد من تخفيف الملابس الشتوية الثقيلة خلال تلك الفترة، نظرا لأننا ما زلنا في فصل الشتاء، والتقلبات الجوية مستمرة حتى نهاية الفصل.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 20 - 10

- العاصمة الإدارية 20 - 09

- أكتوبر 21 - 08

- بنها 20 - 09

- دمنهور 20 - 11

- وادي النطرون 21 - 10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 20 - 11

- الزقازيق 21 - 11

- شبين الكوم 20 - 10

- طنطا 19 - 10

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 17 - 10

- الإسماعيلية 20 - 08

- السويس 19 - 08

- العريش 18 - 09

- رفح 17 - 08

- رأس سدر19 - 06

- نخل 18 - 05

- كاترين 18 - 2

- الطور 22 - 11

- طابا 20 - 10

- شرم الشيخ 25 - 12

- الإسكندرية 19 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 17 - 08

- سيوة 19 - 04

- رأس غارب 22 - 12

- الغردقة 23 - 12

- سفاجا 23 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 27 - 13

- حلايب 25 - 14

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- الفيوم 20 - 06

- بني سويف 20 - 06

- المنيا 21 - 05

- أسيوط 21 - 06

- سوهاج 28 - 06

- قنا 26 - 07

- الأقصر 28 - 07

- أسوان 28 - 08

- الوادي الجديد 24 - 07

- أبو سمبل 27 07