12 معلومة عن مصطفى أمين في ذكرى ميلاده.. «العندليب» اعتبره والده

تحل اليوم ذكرى ميلاد أحد أهم الكتاب والمفكرين في مصر والوطن العربي، وهو الصحفي مصطفى أمين، مؤسس «أخبار اليوم»، والذي ساهم في إنشاء العديد من الجرائد بمصر.

وفي ذكرى ميلاد مصطفى أمين، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنه.

- ولد مصطفى أمين في 21 فبراير مع شقيقه التوأم على أمين.

- بدأ العمل مبكرًا في الصحافة التي كانت عشقه الوحيد، وقدم مع شقيقع مجلة «الحقوق» بينما كانا في الثامنة من عمرهما لنشر أخبار البيت.

- أصدر مصطفى أمين مع شقيقه مجلة «التلميذ» عام 1928، وانتقدا فيها سياسة الحكومة، وبعد تعطيلها أصدرا مجلة «الأقلام» ولاقت نفس المصير.

ذكرى ميلاد مصطفى أمين

- انضم مصطفى أمين للعمل في مجلة «روز اليوسف» عام 1930، وعُين نائبا لرئيس تحريرها بينما كان في الثانوية العامة.

- انتقل مصطفى أمين للعمل بمجلة آخر ساعة بعد تأسيس محمد التابعي، واختيار «أمين» اسمها.

- في عام 1944 كانت شهادة الميلاد لجريدة أخبار اليوم، التي كانت حلمًا لمصطفى وعلي أمين.

- ساهم مصطفى أمين مع شقيقه في العديد من الأنشطة الخيرية، ونفذا مشروع «ليلة القدر».

- يعتبر مصطفى وعلى أمين هما أصحاب الفضل في تدشين فكرة أعياد «الأم والأب والحب».

اسهامات مصطفى أمين

- دشن جائزة مصطفى وعلى أمين لتكريم المتميزين من الصحفيين والمصورين ورسامي الكاريكاتير والتحرير الفني.

- عُرف مصطفى أمين بصداقته القوية مع الفنان عبدالحليم حافظ، إذ اعتبره «العندليب الأسمر» أب وأستاذ له، وكان يستشيره في أعماله الفنية.

- أنجب مصطفى ابنة أسماها على اسم والدته «رتيبة»، وبعدها «صفية» نسبة إلى صفية زغلول.

- توفي مصطفى أمين، في 13 إبريل 1997، ولحق بتوأمه الذي توفي قبلها في 1976 بعد مسيرة حافلة للكاتبين.