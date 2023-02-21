رئيس أوزبكستان: رفع مستوى علاقاتنا مع مصر إلى «التعاون واسع النطاق»

أعرب رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيايف، عن امتنانه العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، على كرم الضيافة على أرض مصر العريقة والجميلة، موضحا أنّ اجتماعه مع الرئيس السيسي، كشف عن تطابق برنامجي أوزبكستان الجديدة والجمهورية الجديدة اللذين يتم تنفيذهما في البلدين، كما أكد استعداد بلاده لتنفيذ مشروعات ذات منفعة متبادلة في البلدين.

وأضاف ميرضيايف، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أنّه جرى الاتفاق على التعاون والتنسيق الشامل بين مصر وأوزبكستان، وخلال حديثنا المفتوح اتفقنا على رفع علاقاتنا لمستوى التعاون واسع النطاق، إذ إنّ المسائل في التعاون السياسي قريبة من بعضنا البعض، ومواقفنا مع مسألة فلسطين والسد الإثيوبي والنزاع الروسي والأوكراني.

وتابع ميرضيايف: «اتفقنا على زيادة التعاون بين الطرفين في المجالات السياسية واللوجستية ومجال مكافحة الفساد، وأكدنا أنّ التعاون الصناعي في المجالات الواعدة مثل الغاز والكيماويات والمنسوجات والهندسة الكهربائية والصيدلة سيكون مفيدا للطرفين.