ضبط تشكيل عصابي سرق 15 سيارة في الشروق وبدر

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تعدد بلاغات سرقات السيارات الربع نقل بدائرتي قسمي شرطة الشروق وبدر، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث أن وراء ارتكاب تلك الوقائع، شخصين، لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنيين الإجراءات، تمّ استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (سيارتين ملكهما وأحدهما مُستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جراما).

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد استخدامه في وقائع السرقة والمواد المخدرة بقصد التعاطي، والسيارتان من متحصلات وقائع السرقة قاما بشرائهما بمبلغ مالي وإحدى السيارتان هي المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات السيارات بأسلوب «كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك» بقصد التصرف فيهم بالبيع لعملائهم سيئ النية، عقب قيامهما بالتلاعب برقمي الشاسية والموتور وإيهام عملائهم بأن السيارات مجمعة محلياً وبدون أوراق بوحدات المرور، وكذا مساومة مالكي السيارات على إعادتها مقابل مبالغ مالية واعترفا بارتكاب 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقرّا بتصرفهما في 12 سيارة من المستولى عليها بالبيع بمقابل مبلغ مالي لعملائهم سيئ النية.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهداف 3 أشخاص، عملاء سيئ النية، وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتصرفهم في السيارات بالبيع بمقابل مبلغ مالي، وتمّ بإرشادهم ضبط 12 سيارة، وكذا العثور على 3 سيارات بنطاق قسمي شرطة الشروق وحلوان، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.