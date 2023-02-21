هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب بعد تراجع سعره؟ الغرفة التجارية تجيب

تشهد أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال الفترة الحالية، ما جعل عدد كبير من المواطنين يطرحون سؤالا: هل الفترة الحالية مناسبة لشراء السبائك أوالجنيهات الذهبية أو المشغولات أم لا؟

وسجل سعر الذهب اليوم، عيار 24 الأكثر نقاءً 1926 جنيهًا، وعيار 21 سعر 1685 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1444 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب 13480 جنيهًا.

تراجع أسعار الذهب

وقال المهندس عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أي مواطن يمتلك فائضا من الأموال التي لا يستخدمها أو يحتاجها الفترة المقبلة، يفضل بالتأكيد شراء الذهب.

الذهب استثمار على المدى البعيد

وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الفترة مناسبة لشراء الذهب سواء السبائك أو الجنيهات المصرية للاحتفاظ بقيمة المال أو المشغولات للزينة والخزينة أيضا بعد تراجع الأسعار، مؤكدا أن الذهب بشكل عام يعتبر من الاستثمارات التي تحافظ على الأموال على المدى البعيد، ولا يفضل الشراء في حال كان الشخص سيحتاح إلى بيعه مرة أخرى في وقت قريب.