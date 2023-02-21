قطع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية لمدة 9 ساعات غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت محافظة الدقهلية قطع المياه غدا الأربعاء، لمدة 9 ساعات، من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء، عن مدينة المنزلة وبعض القرى التابعة، وضعف ضغط المياه بمدينة المطرية، لإجراء أعمال الصيانة الدورية وتطهير الخزانات بمرفق المياه.

وأكد محافظة الدقهلية، في بيان، بناء على التقرير الذي ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في هذا الشأن، حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وغسيل وتطهير الخزانات الأرضية الرئيسية بالمحطة الجديدة والقديمة بمرفق مياه المطرية بالمنزلة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه غدا

وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بقطع المياه غدا تشمل مدينة المنزلة بالكامل وعدد من القرى التابعة لرئاسة مركز المنزلة، وهي قرى الفروسات والعامرة الجديدة والطويل والعزيزة، كما تتأثر مدينة المطرية بضعف ضغوط المياه.

عودة المياه مرة أخرى بعد انتهاء الصيانة

ونسق السيد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة المنزلة، والمحاسب نادر محي الدين، رئيس مركز ومدينة المطرية، مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة، وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد، حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه والوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب.