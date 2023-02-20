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قطع وضعف المياه في عدة مناطق بالدقهلية والمنيا لأعمال الصيانة

كتب:

سلامة عامر
06:15 م | الإثنين 20 فبراير 2023
قطع المياه ــ صورة أرشيفية

قطع المياه ــ صورة أرشيفية

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي الدقهلية والمنيا، قطع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال الصيانة بالمحطات.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى قطع مياه الشرب يوم الأربعاء المقبل، لمدة 9 ساعات بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءً، بمناطق «مدينة المنزلة، والفروسات، والعامرة، والجديدة، والطويل، والعزيزة، كما تضعف الضغوط بمدينة المطرية».

غسيل وتطهير الخزانات الأرضية الرئيسية

وأوضحت الشركة، أن سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال الصيانة الدورية، وغسيل وتطهير الخزانات الأرضية الرئيسية بالمحطة الجديدة والقديمة بمرفق مياه المطرية بالمنزلة، والأمر الذي يتطلب إيقاف المرفق خلال فترة الأعمال، مطالبة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

ضعف المياه بمركز بني مزار وعدد من القرى بالمنيا

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن ضعف المياه بمدينة بني مزار ومجلس قروي القيس وأبوجرج والحسينية وبني غدا وبعد غدا، بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا وذلك للقيام بأعمال صيانة بمحطة بنى مزار المرشحة الجديدة.

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.