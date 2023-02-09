قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم لمدة 10 ساعات مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه مساء اليوم عن جميع مناطق شبرا الخيمة وبهتيم، نظرًا لأعمال الصيانة الجارية بمحطة مياه شبرا الخيمة.

محطة مياه شبرا الخيمة

وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان قبل قليل: «تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا للقيام بأعمال تركيبات ميكانيكية جديدة داخل محطة مياه شبرا الخيمة، والتي على ضوئها سيتم إيقاف المحطة بالكامل.. الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن جميع مناطق شبرا الخيمة وبهتيم».

وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيكون اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 10-2-2023، حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 11-2-2023.

توفير احتياجات المخابز والمستشفيات

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت الشركة دفعها بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، مضيفة: «وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125».