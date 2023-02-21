بدء التشغيل التجريبي لعدد من مشروعات «حياة كريمة» بمركز فرشوط في قنا 

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبي لعدد من المشروعات الخدمية التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية «العركي» التابعة لمركز فرشوط.

وحدة تضامن اجتماعي

وأطلق محافظ قنا إشارة بدء التشغيل التجريبي لوحدة تضامن اجتماعي في نجع غانم، والتي تقع على مساحة 356 م2، ومكونة من طابقين، وتحتوي على (مكتب تأهيل – حضانة – وحدة اجتماعية – ورش تدريب مهني – ورش تدريب حرفي ومشورة اقتصادية - وحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة)، ومجمع خدمات المواطنين بالعركي والذي يتكون من 3 طوابق ويقع علي مساحة 460 م2، ويحتوي على (مركز تكنولوجي – سجل مدني – شهر عقاري – بريد – وحدة محلية).

وأشار إلى أن مجمعات الخدمات تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات، على رأسها الإدارة المحلية.

مشروعات «حياة كريمة» في فرشوط

كما أعطى «الداودي»، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمكتب بريد العركي المطور، وذلك بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين.

وقال محافظ قنا، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قامت بتغيير وجه الحياة فى كثيرٍ من القرى المصرية ، من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات خدمية استهدفت تقديم خدمات لائقة للمواطنين فى مختلف القطاعات بأسلوب حضارى، مضيفا أن المشروعات التي تم افتتاحها تجريبيا اليوم ركزت على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى الريف، لتصبح الحياة على مستو عال من الجودة لا يقل عن المستوى الذى يتم تقديمه في المدن.