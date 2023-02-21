إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالمنيا

أصيب 4 أشخاص اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكي بسبب السرعة على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حادث تصادم بالصحراوي الغربي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام «9846 ف دي ي» ملاكي، و«1429 ن ص ا» نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط في اتجاه محافظة أسيوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة محمد هشام إبراهيم 21 عاما، مهندس، مقيم بمحافظة القليوبية، أحمد صلاح حلمي 27 عاما، سائق، وهشام صلاح كامل، 18 عاما، عامل، ويقيمان في مركز المنيا، وشخص آخر مجهول الاسم والعنوان.

نقل 4 مصابين لمستشفى سمالوط

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وبالفحص تبين إصابة الثاني بغيبوبة تامة، والباقين باشتباه ارتجاج وكسور وكدمات، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.