عرض فيلم العنكبوت لأحمد السقا في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا

أعلن صناع فيلم العنكبوت للفنان أحمد السقا عن انطلاق عن انطلاق عرضه فى عدد من السينمات داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وأوروبا وذلك مع بداية شهر مارس المقبل وتحديدا يوم الجمعة الموافق 3 مارس .

ويأتى عرض فيلم العنكبوت للفنان أحمد السقا فى الخارج بعدما كان قد تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضي وتحقيقه لنجاحات كبيرة فى شباك تذاكر دور العرض السينمائية .

عرض فيلم العنكبوت لأحمد السقا فى الخارج

وفيلم العنكبوت يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السقا ومني زكي وريم مصطفي وأحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزى ومحمد لطفي وعدد أخر من الفنانين بالاضافة الى عدد من ضيوف الشرف وكان من بينهم شيكو وشيماء سيف ومحمد ممدوح وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار اكشن مثير.

وينتظر الفنان أحمد السقا خلال الفترة المقبلة عرض فيلمه الجديد السرب والذي يشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم ودياب ومحمود عبد المغنى وشريف منير وعدد أخر من الفنانين بالاضافة الى عدد كبير من ضيوف الشرف حيث أنه سيعد واحد من أضخم الأعمال السينمائية وهو من تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.