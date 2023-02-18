1.5 مليون جنيه إيرادات أفلام السينما في يوم.. «أنا لحبيبي» يتصدر

بلغت إيرادات الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي، أمس الجمعة، مليون و502 ألف و871 جنيها، وتصدر القائمة فيلم «أنا لحبيبي» بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس بـ448 ألفا و598 جنيها، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وفي ذيل القائمة فيلم «الحب بتفاصيله»، بطولة محمد نور وملك قورة، وتأليف كريم الحسيني، وإخراج محمد حمدي، بألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات رامز جلال ومحمد هنيدي

وحقق فيلم «أخي فوق الشجرة» إيرادات 317 ألفا و817 جنيها، بطولة رامز جلال، وتارا عماد، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ودينا محسن ويزو، ونسرين طافش، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

أما فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» فسجل 281 ألفا و598 جنيها، بطولة محمد هنيدي، ونور اللبنانية، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وأحمد فؤاد سليم، وياسر الطوبجي، وتأليف أمين جمال، ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.

إيرادات «شلبي» و«المطاريد»

وجاءت إيرادات فيلم شلبي بـ176 ألفا و837 جنيها، بطولة روبي، وكريم محمود عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، وتأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، فيما سجل فيلم «المطاريد» 152 ألفا و521 جنيها، بطولة إياد نصار، وأحمد حاتم، وتارا عماد، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر سامي.

إيرادات «الماميز» و«اتنين للإيجار»

وبلغت إيرادات فيلم «جروب الماميز» 93 ألفا و580 جنيها، بطولة يسرا اللوزي، وروبي، وتأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال، وإخراج عمرو صلاح، وحقق فيلم «اتنين للإيجار» 20 ألفا و498 جنيها، بطولة بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وناهد السباعي، وتأليف أسماء غازي، وإخراج شادي علي.